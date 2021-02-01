99 yaşında, bahçesinde yürüteçle turlayarak sağlıkçılar için 33 milyon sterlin toplamıştı: Covid-19 nedeniyle hastanede

Britanya’da, evinin bahçesinde yürüteçle 100 tur atma vaadiyle, Ulusal Sağlık Sistemi için başlattığı bağış kampanyasında 33 milyon sterlin (327.72 milyon lira) toplayarak ülkedeki milyonların gönlünde yer eden 100 yaşındaki Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: BBC

Moore’un salgın sürecinde ağır bir yükü sırtlanan sağlık çalışanlarını düşünerek, Nisan 2020’de, 99 yaşındayken başlattığı kampanya, torunu ve kızının açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurulmuştu. Kalça protezi ameliyatı sonrasında yürüteçle yürüyen emekli yüzbaşı kısa süre sadece ülkenin değil dünyanın gündemine oturmuştu.

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‘Düet yaptı, bir numara oldu’

100 yaşını doldurduğu 30 Nisan’da binlerce kart yollanmış, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth ‘sör’ unvanı vermişti. Britanyalı şarkıcı Michael Ball’la düet yaparak Liverpool futbol külübünün taraftarlarıyla özdeşleşen, ‘You’ll Never Walk Alone’ (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) adlı şarkıyı seslendiren Moore, ülkede single albüm çıkarıp ‘bir numara’ya yükselen en yaşlı isim olmuştu.

Kızı, Hannah Ingram-Moore, birkaç haftadır zatürree tedavisi gören Moore’un geçen hafta Covid-19 testinin pozitif çıktığını, düne kadar evde ailesinin yanında olduğunu ancak solunum güçlüğü artınca hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Press Association

Babasının yoğun bakımda olmadığını belirten Moore, tedavi gördüğü Bedford Hastanesi personelinin ona en iyi şekilde bakacağından emin olduğunun altını çizdi.

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Ulusal Sağlık Sistemi’ne topladığı bağışla ülkenin salgın sürecindeki kahramanlarından olan Moore’a Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock başta olmak üzere toplumun her kesiminden geçmiş olsun mesajları yollandı.

Moore’un zatürree tedavisi gördüğü için aşı olamadığı belirtildi.