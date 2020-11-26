99 ülkeden 12 bin virüs mutasyonu incelendi: Bulaşı kolaylaştıracak fark yok

12 binden fazla corona virüsü mutasyonun incelendiği çalışmada hiçbirinin bulaşmayı kolaylaştıran bir farka yol açmadığı belirlendi.

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99 ülkeden 46 binin üzerinde numune üzerinde çalışan virüs genetiği uzmanları mutasyonların hepsinin nötr olduğu sonucuna vardı.

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Nature Communications dergisinde yayınlanan University College London araştırmasında “Test edilen tekrarlayan SARS-Cov-2 mutasyonlarının hiçbirinin viral bulaşı önemli ölçüde artırmadığını gördük” ifadeler kullanıldı.

Araştırmacılar daha kolay bulaştığı söylenen D614G isimli mutasyonunun virüsün insanları enfekte etme kapasitesini etkilemdiğini gördü.

D614G mutasyonuyla ilgili gözlemlenen bulgu, salgının başından beri dünya çapında sıklıkla görüldüğü oldu.

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‘Durum değişebilir’

Ancak University College London’dan Francois Balloux aşı uygulanmaya başladığında bu durumun değişeceğini belirtti. Aşılamanın virüste seçici baskı olarak bilinen duruma neden olacağını ve bu durumda virüsün büyük ihtimalle mutasyona uğrayacağını söyledi.