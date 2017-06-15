99 gündür açlık grevindeki Gülmen 46 kiloya düşmüş: Nabzı düzensiz

İhraç edildikleri işlerine dönmek için akademisyen Nuriye Gülmen’le başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça’nın eşi, Gülmen’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci 99 gündür açlık grevinde.

‘Nabzı düzensiz, şiddetli ağrıları var’

Cezaevinden “Biz kazanacağız, sizi seviyorum” mesajını paylaşan Gülmen’in sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından bilgi veren Esra Özakça, Gülmen’in nabzının düzensizleştiğini ve şiddetli kas ağrısı şikayeti olduğunu duyurdu.

Gülmen’in açlık grevine başladığında 58 kilo olduğunu hatırlatan Özakça, “Nuriye kıyafetle 46 kilo gelmiş” dedi.

Özakça şöyle devam etti: “Nabız düzensiz atıyor ve 44-47 seyrinde. Bacaklar, kollar, kasıklar, boyun ve sırtta şiddetli kas ağrısı var. Ayak ve bacakta seğirme ve istemsiz hareketler, uyuşma, karıncalanma var. Kollar ve bacaklarda iğne batması hissi var. Çok ciddi gaz sıkışması ve bunun verdiği sancı var.”

Eğitimcilerin sağlık durumuna ilişkin son olarak bilgi veren Gülmen ve Özakça’nın avukatı Engin Gökoğlu, iki eğitimcinin her an kalp yetmezliği yaşayabileceğine dikkat çekmişti.