99 depreminde kara bağlantısı yıkılmıştı: İzmit’teki iskele kaldırılıyor

İzmit’te, 17 Ağustos 1999 depreminde kara bağlantısı yıkılan ve o zamandan beri atıl durumda olan iskele, dev deniz vinciyle yıkılıyor.

Fotoğraflar: DHA

Seka Kağıt Fabrikası’nın çalıştığı yıllarda fabrikaya hizmet veren ve Seka Park sahilinde bulunan iskele, bölgeyi kullanan deniz uçağı ve küçük deniz araçları için tehlike oluşturuyordu.

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Zamanla oluşan erozyon ve paslanmanın etkisiyle kendiliğinden yıkılma riski oluşan iskele 4 bin 586 groston ağırlığındaki ve 100 metre yüksekliğindeki deniz vinciyle yıkılıyor. 680 ton ağırlık kaldırabilen yüzer vinç, aynı zamanda seyir halindeyken gövdesi üzerinde 700 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor. Yıkımının yaklaşık bir ayda tamamlanması bekleniyor.

