Diken

Yaramazlara biraz batar!

99 bin 124

AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından bu yana 99 bin 124 hektar orman arazisi madencilik faliyetlerine açılırken, madene dönüşen orman alanları önceki 13 yılda görev yapan iktidarlara göre üç katına çıktı.

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