Türkiye genelinde haziranda 97 bin 579 konut satıldı. Bu, bir önceki aya göre yüzde 16,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 azalışa işaret ediyor.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye genelinde haziranda 97 bin 579 konut satıldı. Bu, bir önceki aya göre yüzde 16,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 azalışa işaret ediyor.
Almanya Maliye Bakanı Wolfgag Schaeuble, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki asırlık ilişkilerle kumar oynadığını söyledi.
Polonya’da hüküetin yargı üzerindeki nüfuzunu artıracak yasa teklifi, sekiz gündür süren kitlesel protestoların ardından veto edildi.
Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanı, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava bugün başladı.
Bundan böyle hazine arazileri Kuran kursları ve dini yurtlara 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek.