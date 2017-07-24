Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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97 bin 579

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Türkiye genelinde haziranda 97 bin 579 konut satıldı. Bu, bir önceki aya göre yüzde 16,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 azalışa işaret ediyor.


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