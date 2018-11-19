95’inci kattan düşen asansörden mucize kurtuluş: Yaralı dahi yok

ABD’nin Chicago kentindeki bir gökdelende asansör arıza nedeniyle hızla 95’inci kattan 11’inci kata düştü. Mucize eseri can kaybı yaşanmadı.

Daily Mail’in haberine göre kaza Chicago kentinin en yüksek dördüncü gökdeleninde geçen cuma meydana geldi. Eski adıyla John Hancock Center olarak bilinen 100 katlı gökdelenin 95’inci katından biri hamile kadın, ikisi öğrenci toplam altı kişinin bindiği asansör, ipindeki sorun nedeniyle aniden düşüşe geçti. İçindekilerin büyük panik yaşadığı asansör şans eseri 11’inci katta durabildi.

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İtfaiyeciler, sıkıntı dolu üç saatin ardından, duvarları kırarak asansörün içindekileri tahliye etmeyi başardı. Asansörü kullanların yara dahi almadığı belirtildi.

Kazazedelerden Jaime Montemayor Amerikan CBS televizyonuna verdiği demeçte, “Öleceğimi sandım” derken, aşağı inerken, asansörün düştüğünün farkına vardığını ve daha sonra asansörden bir takım sesler geldiğini söyledi.

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Aktarılan ifadelere göre, kazazedeler kurtarılana kadar ne kadar düştüklerinin farkında bile değildi.