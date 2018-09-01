95 liralık bir çuval un 175 lira oldu: ‘Ya zam yapacağız ya da kepenk kapatacağız’

95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, “Yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Sözcü’den Yavuz Alatan’a konuşan Polat, “Bu kadar fahiş bir zam olur mu?” dedi.

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Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını belirterek, ‘’Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak” dedi ve şunları söyledi: “Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

Un fabrikalarına “Milli seferberlik ilan ettik diyoruz ama buna ben uyuyorsam, un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Ortam belli” diyerek seslenen Polat, un fiyatlarındaki astronomik rakamlara yetkililerin el atması gerektiğini söyledi.

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Polat sözlerini şöyle bitirdi: “Aksi taktirde ya zam yapacağız, vatandaş mağdur olacak ya da biz kepenk kapatacağız.”