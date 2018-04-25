94 ülkeyi kapsayan finans araştırması: Türkiye ‘en karmaşık’ üçüncü ülke

94 ülkeyi kapsayan çalışmaya göre Türkiye, muhasebe ve vergide mevzuat uyumu açısından dünyanın en karmaşık üçüncü ülkesi.
‘Finansal Karmaşıklık Endeksi 2018’ (Financial Complexity Index) raporuyla Hollanda merkezli TMF Group, ülkeleri muhasebe ve vergide mevzuat uyumu açısından değerlendirdi.
Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, listede Çin ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada gelen Türkiye’deki karmaşanın nedenleri arasında vergi kanunlarının çok sık değişmesi ve güncellenmesi var. Para birimi, dil, çok sayıda vergi kuralı olması da diğer etmenler arasında gösteriliyor.
İtalya’nın dördüncü olduğu listede Arjantin 5, Fransa 6, Bolivya 7, Kolombiya 8, Meksika 9, Rusya ise 10’uncu sırada yer alıyor.
Almanya’nın 21’inci olduğu karmaşıklık liginde, komşumuz Yunanistan 22’nci, ABD ise 75’inci.
Vergi ve muhasebede karmaşanın en az olduğu ülkeler ise vergi cennetleri. Cayman Adaları en basit ve uyumlu ülke olurken, onu İngiliz Virgin Adaları, Jersey ve Hong Kong izliyor.
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