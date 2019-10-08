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Yaramazlara biraz batar!

92 bin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 47 bini ergin, 45 bin 280’i çocuk olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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