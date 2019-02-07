Diken

Yaramazlara biraz batar!

917 bin 576

Türk Komünist Partisi Emek Merkezi’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan verilerden derlediği rapora göre son altı ayda 16 iş kolundan ‘en az’ 917 bin 576 kişi işten çıkartıldı.

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