Türk Komünist Partisi Emek Merkezi’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan verilerden derlediği rapora göre son altı ayda 16 iş kolundan ‘en az’ 917 bin 576 kişi işten çıkartıldı.
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Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Meclis tutanağını erişime engelleyen hakimlere kimse ‘Dur’ demeyecek mi?
Peki sulh ceza hakimliklerinin bu tip keyfi kararlar vermesine Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, bir tutanağı erişime engellenen Türkiye Büyük Millet Meclisi “Dur” demeyecek mi?
ArcelorMittal: Küresel çelik talebi 2019’da frene basıyor
Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal 2019 yılında küresel çelik talebinin 2018’deki yüzde 2.8 düzeyinden yüzde 0.5 ila yüzde 1.0’e düşeceğini öngörüyor.
Çerkezköylülerin zaferi: Meşe ormanına termik santral projesine iptal kararı
Tekirdağ’ın Pınarça Köyü’nün yakınında meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için olumsuz karar çıkınca iptal oldu.
Ocaktaki artışa rağmen: Dünyada gıda fiyatları bir yılda yüzde 2.2 düştü
Dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi. Endeks bu yükselişe rağmen geçen yıl ocak ayı seviyesinin yüzde 2.2 altında bulunuyor.