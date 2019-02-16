91 bin seçmenin kaydı donduruldu: YSK’dan vatandaşa ‘kontrol edin’ çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, beyan ettikleri yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen 91 bin 93 kişinin seçmen kaydının dondurulduğunu belirtti ve vatandaşlara kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

AA’da yer alan habere göre, Güven şunları söyledi:“Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar.”

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Güven, kaydı dondurulan seçmenlerle ilgili olarak da “Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93” ifadelerini kullandı.

Güven, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye’de mevcut seçmen sayısının ’57 milyon 58 bin 636′ olduğunu bildirdi. Güven’in verdiği bilgilere göre;

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-Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732’si kadın, 28 milyon 128 bin 904’ü erkek.

-Bu seçimde ilk defa oy kullanacakların sayısı 1 milyon 156.

-Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç, 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen, 142 bin 777 sandıkta oy kullanacak.

-51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen, 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.

-Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen ve kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93.

Seçim güvenliğine ilişkin değerlendirmeler de yapan Güven şöyle konuştu: “Seçim güvenliğinde ise en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanakların eş zamanlı olarak YSK’nin internet sitesinde görüntülenebilmesi. Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını, bu sandığın ilçe, il birleştirmesini Türkiye geneline kadar bizim sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar. YSK bu tutanakları alt alta koyarak açıklıyor.”



