Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 91’e yükseldi.

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Enerji bakanı zamların arkasında: Oranlar makul, verimlilikle faturalara yansımaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce elektrik ve doğalgaza gelen zamla ilgili “Kurdaki artışları dikkate aldığınız zaman oranların çok makul olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler” dedi.

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