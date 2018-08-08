Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce elektrik ve doğalgaza gelen zamla ilgili “Kurdaki artışları dikkate aldığınız zaman oranların çok makul olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler” dedi.