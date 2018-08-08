Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 91’e yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 91’e yükseldi.
Prof. Dr. Ali Nesin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tartışmalı diplomasıyla ilgili CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yürüttüğü kampanya stratejisini eleştirdi: “Türkiye’de diploması olmayan milyonlar var.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce elektrik ve doğalgaza gelen zamla ilgili “Kurdaki artışları dikkate aldığınız zaman oranların çok makul olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler” dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin iddianamede eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın telefonuna ortam dinleme programı yüklenmesi de ayrıntılarıyla anlatıldı.
2017’de yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japon vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı.
Financial Times’ın Şirketler ve Piyasalar ekinde yer alan analizde ‘yükselen enflasyonu kontrol altına alma konusundaki siyasi irade eksikliğinin uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine ilişkin kaygıları artırdığı’ tespiti yapıldı.