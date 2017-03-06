90’larda boşaltılan köyünde yeniden yaşam inşa etti: Tek başına, doğayla iç içe…

Van’da 22 yıl önce boşaltılan köyüne dönen Derviş Muhan, yedi yıldır tek başına ve huzur içinde yaşıyor.

Çatak ilçesine 42 kilometre uzaklıkta Van, Siirt ve Hakkari illerinin sınırını belirleyen Kato Dağı eteklerindeki Övecek Mahallesi’nde tek bir kişi yaşıyor. Kışın yolları kardan kapanan, yazın da ulaşımın oldukça zor olduğu mahallenin tek sakini 52 yaşındaki Derviş Muhan.

Muhan’ın memleketine geri dönüş hikayesiyse şöyle: 50 hanelik mahallenin 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılmasının ardından Muhan ve ailesi Van’a göç etti. Burada iş imkanı bulamayan Derviş Muhan, Türkiye’nin farklı illerine giderek ailesinin geçimini sağlamak için çalıştı. Ancak daha fazla gurbette kalamayan Muhan, tekrar Van’a döndü.

Okulu eve dönüştürdü

Bir süre Van’da kalan Muhan, yıllar önce boşaltmak zoruda kaldığı mahallesine dönme kararı aldı. 15 yıl sonra geri geldiği ve evlerin harabeye döndüğü mahallede, bir kısmı sağlam kalan okulu düzenleyerek eve dönüştüren Muhan, buraya yerleşerek eski yaşamını kurmaya çalıştı.

Yedi yıldır tek başına yaşayan Muhan’ın yanına, Van’da çocukları ile birlikte kalan eşi Ayşe Muhan zaman zaman gelerek yardımcı oluyor.

‘Huzurluyum’

Asıl mutluluğu geçmişte birçok hatırası olan köyünde bulduğunu belirten Derviş Muhan koyun, keçi, at ve köpekleriyle kurduğu hayatını şöyle anlattı: “Burada çok mutlu ve huzurluyum. Yalnızlık beni bazen sıkıyor. Buranın yeniden yerleşime açılmasını umut ediyorum. Kışın yollar aylarca kapalı kalıyor. Ben kışlık erzakımı yollar açıkken atla taşıyıp depoluyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hayvanlarımı besliyorum. Doğayla iç içeyim. Eşim yollar açık olduğunda ve imkanlar el verdiğinde yanıma gelip bana destek oluyor.”

Elektriksiz, pilli radyoyla

Mahallede elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evini aydınlatan Muhan, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor. Evin içine kurduğu sobanın üzerinde yemeklerini pişiren Muhan, ömrü yettiği sürece mahallesini terk etmeyeceğini ve yaşadığı alanı da ağaçlarla, bahçelerle cennete çevireceğini söyledi.