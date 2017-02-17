’90 yıl sonra ülkemizi geri almaya yaklaştık’ diyen ilçe milli eğitim müdürüne soruşturma

Facebook hesabına “İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız” yazan Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çamlıbel’e soruşturma açıldı.

Çamlıbel, Facebook hesabına “İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız. Ya sandıkları patlatıp Osmanlı’nın torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya ineceğiz, ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz. Ne diyordu İmam-ı Şafi Hazretleri; Fitne zamanı, düşman oklarını takip edin, o sizi Hakka götürür” diye yazmıştı.

‘Cumhuriyet düşmanı zihniyeti olağanlaştırmak’

Denizli il milli eğitim şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, Eğitim Bir-Sen ilçe başkanı ve bazı okul müdürleri ile yardımcıları da paylaşımı beğenmişti.

Paylaşımın ‘gerici, bölücü ve ayrıştırıcı’ olduğunu söyleyen Eğitim-İş sendikası Denizli şube başkanı Kadem Özbay, “Mesaj ilk bakışta bir şube müdürü tarafından yalnızca kendi düşüncesini ifade etmek için paylaşılmış gibi görünse de, biraz araştırıldığında bu hastalıklı düşüncenin bir grup üzerinde yaygınlaştığı kolayca anlaşılmaktadır. Korkarız ki yapılmak istenen Cumhuriyet düşmanı bu zihniyeti olağanlaştırmak ve yasalmış izlenimi yaratarak paylaşılmasını arttırmaktır” demiş ve suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Karar bakanlığın

İl eğitim müdürlüğü, Çamlıbel hakkında idari soruşturma başlattı. Hazırlanacak raporun, Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesinin ardından kararı bakanlık verecek.