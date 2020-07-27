90 yaşında eşcinsel olduğunu açıkladı: Artık özgürüm!

ABD’de yaşayan Kenneth Felts 90 yaşında, önce kızına sonra da tüm çevresine eşcinsel olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Denver Post

12 yaşından beri cinsel yöneliminin farkında olduğunu söyleyen Felts, Hıristiyan bir ailenin çocuğu olarak büyümüş. “İncil bana eşcinsel olmamam gerektiğini söylüyordu, bu sır benimle mezara gidecekti” diyen Felts şimdi 90 yaşında da olsa özgürlüğünün tadını çıkarıyor.

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Felts ilk olarak 16 yıllık evliliğinden olan eşcinsel kızına açılmış. Onu hayatı boyunca sakladığı bu sırrı paylaşmak için cesaretlendirense eve kapandığı salgın günlerinde yazmaya başladığı anılar olmuş. “Hayatımın çoğunu heteroseksüel biriymiş gibi yaşadım, iyi iş çıkardığımı düşüyorum. Kızıma sorabilirsiniz” diyen Felts anılarını yazdığı sırada ilk aşkı Philip’i ne kadar özlediğini fark etmiş. Daha önce adını bile duymadığı Philip’ten bahsedince kızı babasının aslında başka bir hayatı olduğunu anlamış.

Bunun üzerine Felts, hayatıyla ilgili gerçeğini herkesle paylaşmaya karar vermiş. Felts, evlenmeden önce tanıştığı Philip’le ilişkilerinin bir yıl kadar gizlenerek sürdüğünü çünkü 1950’lerde eşcinselliğin yasa dışı olduğunu anlatıyor: “Hapse girebileceğimizi biliyorduk. Bu yüzden hiç göz önününde olmadık, çok dikkatliydik. O zamanlar dindar bir insandım ve ne yazık ki kalbim değil, din üstün geldi. Üstelik böylesi benim için daha kolay olacaktı. Eşcinsel olduğumu açıklamak fikri beni korkutuyordu. O yıllarda eşcinsel kimliğini açıklayan insanlar bu süreci tek başlarına yaşamak zorunda kalıyordu. Şimdiki gibi destek grupları yoktu.”

Kızı Rebbaca Mayes ile…

Kızı Rebbaca Mayes eşcinsel olduğunu babasına 25 yıl önce açıklamış. “Nasıl bir tepki verdiğini çok hatırlamıyorum, sadece ‘Altı ay sürmez’ dediği aklımda” diyen Rebbeca aynı partnerle 25 yıldır süren birlikteliğiyle babasının tahmininin yanlış olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

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Felts kızının eşcinselliğini açıklamasının onu zor duruma düşürdüğünü anlatıyor: “Ben de eşcinseldim ama bunu sesli söyleyemiyordum. Dolayısıyla herhangi bir heteroseksüel insan böyle bir durumda ne derse ben de onu söylemek zorunda kaldım.” Felts kısa süre sonra kızının partnerini kucaklamış.

İlk aşkı iki yıl önce vefat etmiş

Felts 1979’da boşanmasının ardından Philip’i bulmaya çalışmış. Ancak yakın zamanda iki yıl önce vefat ettiğini öğrenmiş.

Eşcinsel olduğunu açıklamadan önce ilgi çekmemek için elinden geleni yaptığını anlatan Felts şimdi özgürlüğünün tadını çıkarıyor: “İstediğim tişörtleri giyebiliyorum, kolyeleri takabiliyorum, saçımın ucunu maviye boyayabiliyorum. Eşcinsel hakları için mücadele edebiliyorum. Artık özgürüm.”