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Yaramazlara biraz batar!

90 yaş ve üstü evde aşılanmaya başladı

Sağlık Bakanlığı, 90 yaş üstüne Çin’den alınan CoronaVac aşısını uygulamaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Bakanlık, toplu aşılamaya 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarından başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde ise huzurevi ve bakımevinde kalanlar ve buradaki personele sıra gelmişti.

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Bakanlık, bugün ayrıca 90 yaş üstünün de aşılanmaya başladığını açıkladı.

Sağlık ekipleri, evlerine gittiği yaşlıları önce sağlık kontrolünden geçiriyor. Ardından aşı uygulanıyor. Aşıdan sonra da kişi 30 dakika gözetimde tutuluyor.

Türkiye’de 90 yaş üstü 198 bin kişi bulunuyor. Ankara aşının ilk uygulandığı kişi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven oldu.

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Aşı sırası şöyle:

‘İkinci adım’a geçildi: Huzurevi ve bakımevindeki yaşlılar aşılanıyor

Bakan Koca: Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiyoruz

Sağlık bakanı sekiz adımda aşı uygulamasını anlattı

Hedef 15 Mart’ta 27 milyon kişi aşılanmış olursa yasakların bir bölümünü kaldırmak

Bakanlık duyurdu: Kimlere hangi sırayla aşı yapılacak?

Sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Türkiye’de aşılama başladı: İlk aşılar bakan Koca ve bilim kurulu üyelerine

CoronaVac aşısı için ‘acil kullanım onayı’

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