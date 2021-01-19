90 yaş ve üstü evde aşılanmaya başladı

Sağlık Bakanlığı, 90 yaş üstüne Çin’den alınan CoronaVac aşısını uygulamaya başladı.
Bakanlık, toplu aşılamaya 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarından başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde ise huzurevi ve bakımevinde kalanlar ve buradaki personele sıra gelmişti.
Bakanlık, bugün ayrıca 90 yaş üstünün de aşılanmaya başladığını açıkladı.
Sağlık ekipleri, evlerine gittiği yaşlıları önce sağlık kontrolünden geçiriyor. Ardından aşı uygulanıyor. Aşıdan sonra da kişi 30 dakika gözetimde tutuluyor.
Türkiye’de 90 yaş üstü 198 bin kişi bulunuyor. Ankara aşının ilk uygulandığı kişi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven oldu.
Aşı sırası şöyle: