90 yaş ve üstü evde aşılanmaya başladı

İzmir’de yaşayan Adli Başar Gürbüz, ‘corona’ya yakalanan doktorlardan biri. Sağlığına kavuşup işinin başına döndü. Ancak tedavi gördüğü sırada Covid-19 nedeniyle annesini kaybetti. Onun cenazesine katılamamak Gürbüz’in kalbinde unutamayacağı bir yara açtı.