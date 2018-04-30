90 kilo esrarla yakalanmıştı: Ağır ceza yargıcına 11 yıl sekiz ay hapis cezası

90 kilo esrarla yakalanan eski yargıç Halil Soğuksu ve yanındaki kişiye ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’tan 11 yıl sekizer ay hapis cezası verildi.

DHA’nın haberine göre 24 Ocak 2017’de Diyarbakır’da yakalanan dönemin ağır ceza hakimi yargıcı Soğuksu’yla birlikte Fuat Akkuş, Halit Çetin ve Rauf Kurt adlı şahıslar hakkında açılan davada karar çıktı.

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Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, mart ayının sonunda verdiği kararda, Soğuksu ve Kurt’un, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçunu işlediklerinin sabit olduğuna karar vererek, 11’er yıl sekizer ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Soğuksu ve Kurt’un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Çetin’e ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl sekiz ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Akkuş ise beraat etti.

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Piyasa değeri 500 bin lira

İddianamede Hakim Savcılar Kurulu’nca (HSK) meslekten ihraç edilen yargıç Soğuksu ve üç sanığın suçundan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

İddianamede ayrıca, Kurt’un uyuşturucu madde ticareti organizasyonunun başında yer aldığı, Akkuş’un esrarı temin ettiği, yargıç Soğuksu’nunsa esrarın batı illerine sevkiyatını yapacağının tespit edildiği belirtilmişti.

Söz konusu uyuşturucu yaklaşık 500 bin lira değerindeydi.