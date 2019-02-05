90 gündür açlık grevinde: HDP, Leyla Güven için Meclis’te nöbet tutacak

HDP, 90 gündür açlık grevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumuna dikkat çekmek için Meclis’te nöbete başladı.
Çeşitli terör suçlarından 31 yıl altı aya kadar hapsi istenen Güven, 31 Ocak’ta 2018’de tutuklanmış, 25 Ocak’ta tahliye edilmişti.
HDP’li vekil, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması’ talebiyle 7 Kasım 2018’da başladığı açlık grevine halen devam ediyor.
HDP grubunun tam kadro Meclis Genel Kurulu’nda geceyi geçireceğini partinin eş başkanı Pervin Buldan duyurdu.
HDP lideri, partisinin kısa süre grup toplantısında hükümete seslendiğini belirterek, “Dünyanın duyduğu bu sese kulak tıkamaktan artık vazgeçin. Ortak geleceği yok etmeyin. Halkların barış umudunu söndürmeyin. Bu hukuksuzlukta artık ısrar etmeyin” diye konuştu.
Öte yandan sağlık sorunlarının giderek ağırlaştığı belirtilen Güven, eylemime başlamasından bu yana yaklaşık 11 buçuk kilo verdi.