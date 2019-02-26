90 dakika, altı gol: Fotoğraflarla Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın lig karşılaşmasında altı gol atılırken, son yıllarda derbilerde eşine pek rastlanmayan geri dönüşlerden biri yaşandı.

Hasan Ali skoru belirleyen golü kaydetti. (Fotoğraflar: Reuters, DHA, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sosyal medya hesapları)

İki takım, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Beşiktaş sahasında dün akşam karşılaştı. Beşiktaş, daha ilk dakikalardan itibaren rakibine üstünlük kurmayı başardı.

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Siyah beyazlılar, 10’uncu dakikada Gökhan Gönül, 18’inci (penaltıdan) ve 45+2’nci dakikalarda da Burak Yılmaz’la 3-0 öne geçti. İki yarıda ise Fenerbahçe Beşiktaş’ın ilk yarıda yaptığı gibi rakibine üstünlük kurdu.

Ayew ve Valbuena değişiklikleriyle hücum hattında etkili olan sarı lacivertliler, 55’inci dakikada Zajc, 62’nci dakikada Sadık Çiftpınar ve 67’nci dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın golleriyle eşitliği yakaladı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ancak iki takım da çok sayıda gol kaçırdı.