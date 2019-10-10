90 bin camide Fetih Suresi okundu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı şekilde tamamlanması için 81 ildeki 90 bin camide sabah namazının öncesinde Fetih Suresi okundu.

Dün yatsı namazı öncesinde de bazı camilerde Fetih Suresi okunmuş ve sela verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından şu duyuruyu yapmıştı: “Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz.”

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Erbaş, bu sabah Ankara’daki Hacı Bayram Camii’nde sabah namazını kılan Ankaralılarla dua etti. Hacı Bayram Camii’nden naklen yayın yapıldı.