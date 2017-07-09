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Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a ‘terörist’ diyen Erdoğan’a: Kendini yargı yerine koyuyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP liderine ‘terörist’ diyen Erdoğan’a yanıt verdi: “Kendisini yargı yerine koyduğu için herkesi terörist ilan ediyor.”
Kılıçdaroğlu ‘iddialı’: Ne yaparsa yapsın Erdoğan 2019’da gidecek
‘Adalet Yürüyüşü’nü tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019’daki başkanlık seçimlerinde seçilemeyeceğini söyledi.
Musul ‘düştü düşecek’: Özel birlikler Dicle’ye ulaştı, zafer ‘an meselesi’
Irak’ın Musul kentini IŞİD’den kurtarmak için aylardır süren operasyonda sona gelindi.
Reuters kareleriyle zirveyi gölgede bırakan G-20 protestoları
Almanya’da G-20 Liderler Zirvesi, şiddet dozu artan protestoların gölgesinde sona erdi.
CHP’den ‘Maltepe’ye ulaşım rehberi’: ‘Adalet Mitingi’ne nereden, nasıl gidilir?
CHP, bugün Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’ne katılacaklar için yol tariflerini içeren görseller yayınladı.