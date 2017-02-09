9 Şubat 2017

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Çözüm sürecine dönülmesi için çok geç” diyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a, “Çatışma dediğiniz şey barışın engeli değil tam tersine barışın temel gerekçesidir” şeklinde yanıt verdi.