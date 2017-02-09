9 Şubat 2017

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Sayı 59’a yükseldi: El Bab’da beş asker hayatını kaybetti, 12 de yaralı var
Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdüğü El Bab’da IŞİD saldırısında yaralanan askerler bulunduğu bildirildi.
BM’den acil Yemen çağrısı: Durum felaket ve hızla daha da kötüye gidiyor
Birleşmiş Milletler, Yemen’de açlık tehdidi altındaki 12 milyon kişinin acil insanı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2,1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Son KHK’nın mağdurlarından Prof. Dr. Kaptanoğlu: Barışı savunduğumuz için atıldık
Son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, “Barışı savunduğumuz için üniversiteden atıldık” diye konuştu.
HDP’li vekil Önder: Çatışma, barışın engeli değil, tam tersine temel gerekçesidir
HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Çözüm sürecine dönülmesi için çok geç” diyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a, “Çatışma dediğiniz şey barışın engeli değil tam tersine barışın temel gerekçesidir” şeklinde yanıt verdi.
Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden dokuzu tutuklandı
İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 1o kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, dokuz şüphelinin tutuklanmasına karar verirken bir kişi ise serbest bırakıldı.