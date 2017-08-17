9 Soruda ‘el değiştiren’ Riva’ ihalesi

Galatasaray Sportif AŞ’nin İstanbul Beykoz-Riva’daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firma belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca, ihale en yüksek ikinci teklifi veren firmanın oldu.

Bununla birlikte sarı-kırmızılı kulübün projeden elde edeceği gelir de 942.4 milyon liradan 761.6 milyon liraya düştü.

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Galatasaray’ı bir gecede yaklaşık 180 milyon lira kayba uğratan bu değişiklik sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar ‘fesat karıştırıldığı’ gerekçesiyle ihalenin iptalini istedi.

Riva ihalesi neden el değiştirdi? Kazanan firma neden vazgeçti? 9 Soruda…

1- Galatasaray, Riva arazisini ne zaman aldı?

Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 1 milyon 157 bin metrekarelik Riva arazisini 1971’de 100 bin lira karşılığında satın almıştı.

2- İhale süreci nasıl başladı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva’yla birlikte Metin Oktay tesislerinin bulunduğu Florya arazisinin satışı için Emlak Konut’la anlaşmaya varmasının ardından genel kuruldan satış için yetki istedi.

Özbek, 22 Ekim 2016’da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 1600’ü aşkın oyla yetki aldı.

Galatasaray ve Emlak Konut arasında nihai protokol Aralık 2016’da imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde anlaşmaya dair şu bilgiler verildi: “Emlak Konut GYO’nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır. İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80’i Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne, % 20’si Emlak Konut’a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.”

3- Neden Emlak Konut?

Başkan Özbek, Riva ve Florya arazilerinin satışında neden Emlak Konut’la işbirliğine gittiklerini şöyle açıklamıştı: “Bu konuda en sağlam yolun devlet olduğunu düşündük ve Emlak Konut ile bu sözleşmeyi yaptık. Nihai anlaşma da imzalandı. Bundan sonra bu projenin en iyi şekilde sonuçlanması için çalışıyoruz. Gelen rakamlar banka borçların tasfiyesi için kullanılacak.”

4- ‘Emsal oranı’ ne bekleniyordu, ne oldu?

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Riva ve Florya arazilerinin satışı için genel kuruldan yetki istediği toplantıda, Emlak Konut işbirliği sonrasında emsal oranı (inşaat alanını belirleyen oran) artırılarak 400 bin metrekarelik bir inşaat alanının ortaya çıkacağını savunmuştu.

Ancak Emlak Konut’un ihale ilanında Riva projesi için 0.20 emsal oranıyla 174 bin metrekarelik bir inşaat alanı öngörüldü.

5- İhaleye kimler teklif verdi?

Riva arazisiyle ilgili ihalenin ilk etabı 8 Haziran’da gerçekleştirildi.

İhale dosyasını alan 16 şirketten dokuzu teklif verdi. En yüksek teklif 1 milyar lirayla Eltes İnşaat’tan (DAP YAPI) geldi.

İlk etaba Eltes İnşaat’ın yanı sıra, Teknik Yapı, Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul (Nef) İş Ortaklığı, Nuhoğlu İnşaat, Dağ Mimarlık ve Mühendislik, Ege Yapı-Çalışkan Taşımacılık İş Ortaklığı, Yılmaz İnşaat, Fema İnşaat-KLV İnşaat İş ortaklığı ve Fuzul Yapı-İstanbul Teknik-Gökkar Madencilik İş Ortaklığı teklif verdi.

6- Nasıl sonuçlandı?

İkinci etabı 15 Haziran’da yapılan ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ ortaklığı kazandı.

Şirketin verdiği teklif 3 milyar 100 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 38, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1 milyar 178 milyon lira olarak açıklandı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, yapılan protokol gereği şirket payı toplam gelirinin yüzde 80’inin Galatasaray’ın olacağını söyledi.

Buna göre sarı-kırmızılı kulüp Riva projesinden ‘minimum’ 942 milyon 400 bin lira gelir elde edecekti.

Özbek, ihalenin ardından yaptığı açıklamada “Bu projenin oluşmasında sayın cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı vardı. Kendisine Galatasaray ile ilgili görüşmemde, bu konuda destek istedim, tekrar teşekkür ediyorum bu desteği verdiler” dedi.

7- Neden ‘el değiştirdi’?

Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ ortaklığı belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca, ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat AŞ’nin oldu.

Yılmaz İnşaat’ın teklifi 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payıydı.

8- Firma neden vazgeçti?

Fema & KLV ortaklığı, Çevre ve Şehircilik bakanlığının önemli ve köklü imar değişikliklerine gitmesi nedeniyle ihaleden vazgeçtiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İmar mevzuatındaki önemli değişiklikler nedeni ile ihale konusu iş yönünden, emsale esas inşaat alanında çok ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Yaklaşık 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum yazıyla Emlak Konut GYO’ya bildirilmiş ancak buna rağmen ihale şart ve koşullarında revizyona gidilmemiş, aksine iyileştirme talebimiz reddedilerek, mevcut olumsuz koşullara iş ortaklığı tarafından katlanılması gerektiği kanaatiyle sözleşme imzalanması istenmiştir.”

9- Galatasaray ne kadar gelir kaybına uğrayacak?

İhalenin el değiştirmesiyle Galatasaray ve Emlak Konut’un şirket payı yüzde 38’den yüzde 25’e, sarı-kırmızılı kulübün projeden elde edeceği minimum gelir de 942 milyon 400 bin liradan 761.6 milyon liraya düştü.