Dokuz saatlik aramanın sonunda: Suriye’de düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Hatay’ın merkez ilçesi Yaylacık’a dün akşam saatlerinde düşen Suriye’ye ait savaş uçağının pilotu dokuz saatlik aramanın ardından sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Pilotun kullandığı paraşütün Altınözü ilçesinin Fatikli Mahallesi’nde, uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dokuz saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında pilotu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot Hatay Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığının anlaşılması üzerine bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

Başbakan Binali Yıldırım uçağın düşme nedeninin belli olmadığını söylemişti: “Düşmenin nedeni belli değil ama o bölgede hava şartlarının olumsuz olduğuna dair rapor var.”