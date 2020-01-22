9. Pembe Hayat KuirFest başlıyor

9. Pembe Hayat KuirFest yarın başlıyor. Festival boyunca film gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşi ve partiler düzenlencek.

26 Ocak’a kadar devam edecek festivalin açılışı yarın ‘Transonsuz’ (Transfinite) filmiyle yapılacak. Film gösterimi sonrası yönetmeni Neelu Bhuman izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Saat 21.00’da Babylon’da yapılacak açılış partisinde ise Banu Alkan konser verecek.

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Festivalde tüm söyleşi, paneller ve açılış gecesinde, İngilizce-Türkçe çevirinin yanı sıra İşaret Dili çevirisi de olacak. Etkinlik programı için http://www.pembehayatkuirfest.org/ adresi ziyaret edilebilir.

Pembe Hayat KuirFest, Türkiye’nin ilk kuir festivali olarak 2011 yılında yoluna Ankara’da başladı. Denizli’den Mersin’e ve Eskişehir’e, Berlin’den Amsterdam’a uzanan yolculuğunda -Ankara’daki LGBTİ+ etkinliklere yönelik valilik yasaklardan dolayı- yoluna İstanbul’da devam ediyor.

Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği’nin düzenlediği festival, LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekerken Türkiye’de kuir teorinin ve sanatın konuşulmasına, tartışılmasına olanak yaratmayı amaçlıyor.