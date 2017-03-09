9 Mart 2017

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Diplomatik pasaport sahibi bazı Türkler İsviçre’ye iltica başvurusu yaptı
Diplomatik pasaporta sahip birçok Türk vatandaşlarının İsviçre’ye siyasi iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Bir kez daha: ABD, YPG’yi desteklemeyi sürdürecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, ABD’nin YPG’yi desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.
Rus büyükelçi suikastçısı, ABD’li büyükelçi Bass’ı da araştırmış
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’ı da araştırdığı tespit edildi.
Avrupa Konseyi, Türkiye’yi denetime aldı: 2018’e kadar OHAL ve KHK’lara son verin
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu, Türkiye’nin siyasi ve hukuki olarak denetime alınmasını kararlaştırdı. Buna gerekçe olarak Türkiye’de demokratik kurumların Avrupa standartlarında işlememesi gösterildi.
Reuters objektifinden İstiklal Caddesi’ndeki yürüyüş: Adamlığa da tek adamlığa da hayır
İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yapıldı.