9 Haziran 2017

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Gazeteci Güven’in iddianamesinden: Haber ve tweet’ler suç sayıldı
cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni Oğuz Güven için hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.
Erdoğan’dan ‘En büyük hırsızlıkların kaynağı imar’ diyen Özhaseki’ye onay: Yıkın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, en büyük hırsızlıkların, kötülüklerin imardan geldiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye tespit ettiği yerleri yıkması için destek verdiği öğrenildi.
Katar’daki üsse, 250 Türk askerinin yanı sıra savaş uçağı ve gemi de gönderilecek
Türkiye’nin asker gönderme anlaşmasını öne çektiği Katar’ın başkenti Doha’daki üsse Türk savaş uçakları ve gemilerinin de gönderileceği öğrenildi.
BM: IŞİD, askeri yapısında değişime gitti, Suriye ve Irak dışına yöneldi
Birleşmiş Milleler (BM), IŞİD’in askeri yapısında değişikliğe gittiğini ve Suriye ile Irak dışındaki saldırılara daha fazla odaklandığını açıkladı.
Açlık grevindeki Özakça: ‘Kandırıldık’ diyenlerden değiliz, bu vatanı çok sevdik
İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan öğretmen Semih Özakça, cezaevinden bir mektup kaleme aldı.