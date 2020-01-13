Diken

Yaramazlara biraz batar!

9 bin 636

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 ayda 4 bin 132 orman yangını çıktığını, 9 bin 636 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

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11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

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