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Alman basını: Türk hükümeti ileri gittiğinin farkına vardı

  Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine’de yer alan yorumda,  Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret izni verilmesi, ‘Türk hükümetinin ileri gittiğini fark etmesi’ne yoruldu. NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği ortaya çıkmıştı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’daki yazıda şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde yaşanan gelişmeler, Türk hükümetinin ileri gittiğinin […]

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