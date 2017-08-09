9 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
PYD’nin başını çektiği Suriyeli Kürtlerin kurduğu Kuzey Suriye Federasyonu, Afrin, Cizre ve Kobani’nin ardından dördüncü kantonun da kurulduğunu ilan etti.
Kuzey Kore yönetimi geçtiğimiz gün sert açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump’a tehditle yanıt verdi. Kuzey Kore, Pasifik Okyanusu’ndaki ABD’ye bağlı Guam Adası’nı hedef gösterdi.
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine’de yer alan yorumda, Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret izni verilmesi, ‘Türk hükümetinin ileri gittiğini fark etmesi’ne yoruldu. NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği ortaya çıkmıştı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’daki yazıda şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde yaşanan gelişmeler, Türk hükümetinin ileri gittiğinin […]
Paris’in batısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde askerlerin üzerine araç sürüldü.
Yeni Şafak, darbe girişiminin firari kilit isimlerinden, ‘FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu söylenen Adil Öksüz’ün Almanya’a sığındığını iddia etti.