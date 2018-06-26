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Yaramazlara biraz batar!

9.7

 

BOTAŞ, santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 artırdı.

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KONDA genel müdürü: Kılıçdaroğlu görevi zarifçe İnce’ye devreder

24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.

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