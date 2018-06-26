BOTAŞ, santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 artırdı.
Yaramazlara biraz batar!
BOTAŞ, santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 artırdı.
24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2018 Haziran ayı ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında 1686 lira olan açlık sınırı haziranda 1714, 5 bin 492 lira olan yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 liraya yükseldi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Seçimde kime oy veriyorsunuz”sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır’a “Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi” dedi.
ABD, 24 Haziran’daki çifte seçime dair ilk açıklamasını yaptı.
Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına yönelik piyasalarda dün gözlenen olumlu hava kısa sürdü.