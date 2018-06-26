Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2018 Haziran ayı ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında 1686 lira olan açlık sınırı haziranda 1714, 5 bin 492 lira olan yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 liraya yükseldi.