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Yaramazlara biraz batar!

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’deki hareket bölgesinde YPG’lilerin yerleştirdiği patlayıcılara dair bilgi verdi.

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Çocuklara cinsel istismar davalarında suç sayısı son 14 senede 14 bin arttı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Veri Kaynağı’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Adalet Bakanlığı’ndan derlediği verilere göre 18 bin 290 suçtan çocuklara cinsel istismar davası açılırken, her 1000 çocuktan 16’sının suça sürüklendiği kaydedildi. Toplam nüfus oranı içinde çocuk nüfusu ise giderek azalıyor.

Erdoğan, grup başkan vekilini savundu: Hukukunu korumak görevimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda, eski başbakan Bülent Ecevit nedeniyle çıkan tartışmada, CHP’li Engin Özkoç’un Meclis başkanına, AKP Grup Başkan vekili Özlem Zengin için, “Hanımefendiye haddini bildirin” demesini eleştirdi. Erdoğan, “Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimiz” dedi.

Şule Çet davasında savcı müebbet istedi

Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada, savcı, sanık Çağatay Aksu’nun ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma’ suçlarından müebbet, diğer sanık Berk Akand’ın ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi. Duruşmada Çet’in erkek arkadaşı tanık olarak dinlendi.

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