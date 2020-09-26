89 yaşındaki pizza kuryesine TikTok üzerinden 92 bin lira ‘bahşiş’

ABD’de yaşayan 89 yaşındaki pizza kuryesi adam için TikTok üzerinden 12 bin dolarlık (92 bin lira) bağış toplandı. Kampanyayı başlatan düzenli müşteri aile “Bu yaşta birinin bu kadar çalışmaması gerekir” dedi.

Fotoğraf: KSL

Utah’ta yaşayan Derlin Newey pizzacı zinciri Papa John’s için kuryelik yapıyordu. Sosyal yardımla geçinemeyen Newey ay sonunu getirebilmek için pizzacıda çalışmaya başlamıştı.

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Pizzacının devamlı müşterisi Valdez ailesi her siparişte işini çok iyi yapan bu kibar adamın getirmesini özellikle talep ediyor ve bu anları 53 bin TikTok takipçisiyle paylaşıyordu.

Özellikle imzası haline gelen “Selam, pizza mı istemiştiniz” cümlesiyle takipçilerin sevgisini kazanan Newey’nin bu yaşında pizza kuryesi olarak çalışması takipçilerin dikkatini çekti.

Valdez ailesi de aynı fikirden yola çıkarak TikTok üzerinden bağış kampanyası başlattı ve kısa sürede 12 bin dolar topladı.

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Bu kez Valdez ailesi teslimat için Newey’nin kapısına gitti. 12 bin dolarlık ‘bahşiş’i görünce ne olduğunu bilmediği TikTok’taki ailesine gözyaşları içinde teşekkür etti.