Diken

Yaramazlara biraz batar!

888,6 milyon

 

Türk Telekom CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Kaan Aktan, şirketin 888,6 milyon lira zarar etmesini TL’deki değer kaybına bağladı.

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