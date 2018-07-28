Türk Telekom CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Kaan Aktan, şirketin 888,6 milyon lira zarar etmesini TL’deki değer kaybına bağladı.
Yaramazlara biraz batar!
Türk Telekom CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Kaan Aktan, şirketin 888,6 milyon lira zarar etmesini TL’deki değer kaybına bağladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını yineledi.
YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi’nin (DSM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimiyle görüşmelere başladığı bildirildi.
ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.1 büyüyerek 2014’ten bu yana en iyi performansını kaydetti.
Mahkeme, yasak park ettiği gerekçesiyle çekiciyle otoparka götürülen aracın sahibine hem çekici parası ödetilmesinin hem de idari trafik cezası kesilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.
Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, ABD’yle Türkiye arasındaki ‘pastör krizi’ için “Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük” diyen Muharrem İnce’ye “Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız” dedi.