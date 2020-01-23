Diken

Yaramazlara biraz batar!

888 bin 397

İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan dört kardeşin evinin elektriğini kesen firmaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 888 bin 397 lira ceza kesildi.

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