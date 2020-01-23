İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan dört kardeşin evinin elektriğini kesen firmaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 888 bin 397 lira ceza kesildi.
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İBB akıllı şehircilik uygulamaları için ihale açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlara akıllı şehircilik uygulamalarının yapılarak üç yıl süre ile işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.
Jeoloji Mühendisleri Odası: Kanal İstanbul, Marmara’daki sahilleri yok edecek
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kanal İstanbul’un yapılması halinde Marmara Denizi’ndeki sahillerin yok olacağını söyledi.
Dolar iki haftanın zirvesinden ‘Merkez’in ‘ölçülü indirim’ söylemiyle geriledi
Dolar/TL’de cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden satış baskısı Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla azalıyor.
THY: İstanbul-Bogota seferindeki Çinli yolcuda virüse rastlanmadı
Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Bogota-Panama seferindeki Çin uyruklu bir yolcuya korona virüsü şüphesiyle yapılan sağlık incelemesinde, ilgili virüse rastlanmadığını duyurdu.
Aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık vakası görüldü
İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık vakası olduğunu söyledi.