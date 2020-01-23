Diken

Yaramazlara biraz batar!

887 milyon 580 bin

Milli Piyango İdaresi, son beş yılda satılmayan biletlere 887 milyon 580 bin liralık ikramiye isabet ettiğini açıkladı.

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