884 milyon

Türkiye’de yılın ilk yarısında köprü ve otoyollardan geçen 227 milyon 267 bin 710 araçtan 883 milyon 930 bin 230 lira gelir elde edildi.
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İki yılda 3 bin 960 iş cinayeti
Olağanstü hal ilan edilen 21 Temmuz 2016’dan bu yana 3 bin 960 işçinin iş cinayetine kurban gittiği bildirildi.
Bakan ‘Son fırsat’ demişti: Vergi daireleri yapılandırma için hafta sonu açık olacak
Vergi yapılandırmada başvuru süresinin haftaya salı bitecek olması nedeniyle vergi daireleri bu hafta sonu saat 17.00’a kadar mesai yapacak.
Erdoğan’ın sözcüsünden ABD yönetimine: İlişkileri kurtarmak hala mümkün
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Türkiye’yi tehdit etmesinin ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmeyeceğini belirtip ekledi: “İlişkileri kurtarmak hala mümkün.”
CHP’de muhaliflere 559 kurultay imzası ulaşmış: 69’u pazartesi geliyor
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını belirterek, “Bize ulaşan imzalı belge sayısı 559, 69 adet de pazartesi ulaşacak” dedi.
ABD ekonomisinde dört yılın en yüksek büyümesi: Yüzde 4.1
ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.1 büyüyerek 2014’ten bu yana en iyi performansını kaydetti.