Diken

Yaramazlara biraz batar!

884 milyon

Türkiye’de yılın ilk yarısında köprü ve otoyollardan geçen 227 milyon 267 bin 710 araçtan 883 milyon 930 bin 230 lira gelir elde edildi.

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