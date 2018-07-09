10 yılda sinema seyircisi yüzde 120, salon sayısı yüzde 80’e yakın arttı. Sinema salonu sayısında 882’le İstanbul başı çekerken, Ardahan, Bayburt, Şırnak, Tunceli’de tek bir sinema salonu yok.
Yaramazlara biraz batar!
10 yılda sinema seyircisi yüzde 120, salon sayısı yüzde 80’e yakın arttı. Sinema salonu sayısında 882’le İstanbul başı çekerken, Ardahan, Bayburt, Şırnak, Tunceli’de tek bir sinema salonu yok.
Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında yaralanan bir anne, iki kızını kaybetti. Başka bir kadın da 10 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.
Simge Akdağ, dün akşam Çorlu’da meydana gelen, 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra babasıyla trende bulunan minik kuzeninin bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Gece geç saatlerde minik Arda’nın kazada hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Giresun’da PKK’lılarla çıkan çatışmada 24 yaşındaki uzman çavuş Ali Cevizci hayatını kaybetti.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandı.
Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı getirildi.