Diken

Yaramazlara biraz batar!

882

 

10 yılda sinema seyircisi yüzde 120, salon sayısı yüzde 80’e yakın arttı. Sinema salonu sayısında 882’le İstanbul başı çekerken, Ardahan, Bayburt, Şırnak, Tunceli’de tek bir sinema salonu yok.

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