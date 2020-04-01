88 ve 93 yaşlarındaki Hintli karı-koca Covid-19’u yendi

Hindistan’da 93 yaşındaki bir adam ve 88 yaşındaki eşi Covid-19’a yakalandı ve iyileşti. Adı açıklanmayan adam ülkede hastalığı yenen en yaşlı kişi.

Fotoğraf: knot9.com (Temsili)

Bir ay önce yapılan testlerin pozitif çıkması sonucunda tedaviye alınan çift birkaç gün içinde taburcu olacak.

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Kerala eyaletinde yaşayan çift, virüsü İtalya’ya giden kızları ve damatlarından aldı.

İleri yaşlarına ve diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları olmasına rağmen iyileşen ikili ülke basınının gündemine oturdu.

Doktorları, yaşlı adamın kötüleştiğini, solunum cihazına bağlandığını, ancak 24 saat sonra durumunda herkesi şaşırtan bir iyileşme olduğunu anlattı.

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Hastanenin doktorlarından RP Renjin şunları söyledi: “Hastaneye ilk geldiklerinde durumları kötüydü. Birbirlerini görebilmeleri için camekanlı bölmeyle ikiye ayrılan bir odaya yatırdık. Ekip olarak onları çok sevdik. Onları bir anne-baba gibi gördük ve iyileştikleri için çok mutluyuz.”

Hindistan’da bu sabah itibarıyla 1238 vaka var. Beş hasta hayatını kaybetti, 123 kişi iyileşti.

Hafta sonu İtalya’dan da 102 yaşındaki bir kadının iyileştiği haberi gelmişti.