Diken

Yaramazlara biraz batar!

88 bin 469

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2018’in aynı dönemine göre yüzde 44,2 daralarak 88 bin 469 adede geriledi.

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Kılıçdaroğlu: YSK vicdansızlığın adresi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik ‘kınama’ açıklaması yapan Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı “YSK haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu” dedi.

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