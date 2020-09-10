Çinli elçinin pornografik beğenisi ortalığı karıştırdı

Çin’in Londra büyükelçisinin pornografik içerikli beğenisinden dolayı Pekin hükümeti, Twitter’a soruşturma talebinde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Büyükelçilik, 10 saniyelik bir seks videosunu içeren tweeti beğenmesinin ardından Liu Şiaoming’in hesabının ‘berbat bir saldırıya uğradığını’ savundu. ‘Saldırı’nın arkasında Çin karşıtı hackerların olduğu öne sürüldü.

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Beğeni en az bir saat aktif kaldı, öncesinde ve sonrasında yoğun ilgi gördü ve hakkında genişçe yorumlar yapıldı. Birkaç saat sonra büyükelçilik sözcüsü, şu açıklamayı yaptı: “Son zamanlarda bazı Çin karşıtı unsurlar, büyükelçi Liu Şiaoming’in Twitter hesabına acımasızca saldırdı ve halkı aldatmak için alçakça yöntemler kullandı.”

Twitter’dan eksiksiz ve kapsamlı bir soruşturma talep edildi.

Liu, elçiliğinin tweet’ini retweetledi ve şu alıntıyı ekledi: “İyi bir örs, çekiçten korkmaz.”

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Twitter, Çin’de yasaklı çok sayıda sosyal medya platformundan yalnızca biri olmakla beraber, ülkenin diplomatik görevlileri ve dünyanın dört bir yanındaki personeli platformu aktif bir şekilde kullanıyor.