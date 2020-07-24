86 yıl sonra ilk namaz: Kimi yeniçeri kostümüyle geldi kimi Almanya’dan çocuğuyla

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’daki cuma namazına yurdun dört bir yanından insanlar gelirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan namaz öncesi Kur’an-ı Kerim okudu.

Fotoğraf: AA

Gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başlayan vatandaşlar, 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk cuma namazına yoğun ilgi gösterdi.

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Bu ana tanıklık etmek isteyen, aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da olduğu kalabalık, kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Fotoğraf: AA

Karaköy ve Sirkeci’nden de gruplar halinde gelmeye devam edenlerden bazıları, çevredeki camilerde abdest alarak tekbirler eşliğinde alana geldi. Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve seccadeler olduğu görülürken, bazılarının namazın kılınacağı saate kadar beklerken oturmak için karton parçaları taşıdıkları da gözlendi.

Fotoğraf: DHA

İl dışından otobüsle gelenler, kendileri için park yeri olarak tahsis edilen Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan İETT otobüsleriyle Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz taşındı. Vatandaşlar buradan yürüyerek namaz kılınacak alanlara ulaşabildi.

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Meydan dolunca Yenikapı’ya yönlendirildi

Fotoğraf: AA

Ayasofya Meydanı’nın dolmasının ardından otobüs servislerinin durdurulmasıyla cuma namazını kılmak isteyenler Yenikapı Etkinlik Alanı’na yönlendirildi. Cuma namazı sonrası Ayasofya’yı görmek isteyenler için tekrar seferlerin başlayacağı duyuruldu.

Açılış için Samsun Terme’den otostopla İstanbul’a gelen Ali Kemal Evlioğlu, AA muhabirine, Ayasofya’da ilk namazını kılacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yeniçeri kostümü giyerek Silivri’den gelen Kenan Yıldırım da bugüne özel giyindiğini, çağa uygun olarak atla değil motosikletiyle geldiğini anlattı.

Almanya’dan gelen var

Fotoğraf: DHA

Elazığ’dan gelen Faysal Karakuş, yolda biraz sıkıntı yaşadığını ifade ederek, “86 yılın verdiği özlem her şeye değer. Allah’a bin şükür ki böyle bir günü görmek bizlere nasip oldu. Çok mutluyuz. Güzel bir ortam” diye konuştu.

Tarihi ana tanıklık etmek için Almanya’dan iki çocuğuyla gelen İkbal Çetin, kızının ısrarı üzerine gelmeye karar verdiklerini ifade ederek, “Haberi alınca çok mutlu olduk. Bunun ötesi yok, asırlardır beklenen bir şeydi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun böyle bir girişimde bulunduğu için” diye konuştu.