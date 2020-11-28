86 bin liralık otomobil için arkadaşını öldürdü, dublörle aracı sattı

Antalya’da bir kişi, yakın arkadaşını otomobilini satmak için başkasından yardım alarak boğarak öldürdü, ardından da kayıplara karıştı.

Fotoğraflar: DHA

Antalya’da bir giyim mağazasında çalışan 23 yaşındaki Aykut Çakal’dan 23 Kasım’dan beri haber alınamadı. Çocuklarına ulaşamayan İstanbul’daki aile, durumu polise bildirdi. Polis, Çakal’ın ayağına sıcak su dökülmesi nedeniyle rapor alarak işe gitmediğini, o tarihten itibaren de cep telefonunun sinyal vermediğini belirledi.

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Aracı satılmış

Polisin araştırması sürerken, gencin ailesi, Çakal’ın kaybolmasından sonra 2008 model aracının Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını öne sürdü. Aile, satış işlemleri sırasında, Çakal’a benzeyen bir kişinin de araç sahibi gibi davrandığını iddia etti.

Söylediği alandan ceset çıktı

İddiayı araştıran polis, Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, Çakal’ı otomobilini satıp parasını almak için Çakal’ın yakın arkadaşı M.K.’yla boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Şüphelinin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Çakal’ın el ve ayakları bağlı cesedini toprağa gömülü halde buldu. Çakal’ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’un Silivri ilçesine gönderildi.

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Polis, şüphelilerin Çakal’a ait otomobili 86 bin liraya sattıklarını saptadı. Bulunan otomobile el kondu.

‘Arkadaşı celladı olmuş’

Polis, Çakal’ın yakın arkadaşı M.K.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, şüphelinin sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay’a gittiği belirlendi.

Baba Nihat Çakal, “Oğlumu parası için öldürmüşler. Keşke parasını alıp kendini bıraksalardı. Çok üzgünüm. Yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun” dedi.