İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, son 119 yılda meydana gelen 13 bin 687 depremde 86 bin 456 kişinin öldüğünü açıkladı.
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BaBa Zula’dan Murat Ertel: Batı’dan gelen bombardımanda özgün kalmak çok değerli
BaBa Zula, Murat Ertel yapımcılığındaki 10’uncu albümü ‘Derin Derin’i yayımladı. Beş yılın ardından çıkan albüm vesilesiyle grubun kurucularından Murat Ertel ile konuştuk.
Sır değil, emek: 10 yıl gençleşmek için 23 uzmandan 23 öneri
Estetik müdahaleler ve giyim stilimizle daha genç görünmemiz mümkün. Vitaminler, egzersizler ve keyifli bir sosyal hayatla kendimizi daha genç de hissedebiliriz. Ancak gerçekten genç yaşamak istiyorsak bunların hiçbiri tek başına yeterli değil.
Trump: Sınırları zorlarsa Türkiye’nin ekonomisini tamamen yok ederim
ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam saatlerinde paylaştığı Twitter mesajında, “Sınırları zorlarsa Türkiye’nin ekonomisini tamamen mahvedip imha ederim (Daha önce yaptım)” dedi.
Trump’a yakın isimlerden ‘çekilme’ kararına tepki: Sözümüzü tutmalıyız
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapacağı harekat öncesi bölgedeki ABD askerlerini çekme kararına, ABD yönetiminde kendisine yakın isimler ve Cumhuriyetçilerden tepki geldi. Tepkilerini en açıkça ifade edenler ise Trump’ın en yakınındaki iki parti lideri ile yönetiminde eskiden görev almış isimler oldu.
Kadın cinayetleri: ‘Kuma’yı kabul etmeyen eşi ve kızını öldürdü
Ağrı’nın Patnos ilçesinde, 11 çocuk babası Bünyamin Solmaz (50), kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz (52) ile kızı Keziban Kaya’yı (32) vurarak öldürdü. Saldırıdan sonra kaçan Solmaz, oğlunun evinin yakınındaki mezarlıkta yakalandı. Saime Solmaz’ın kardeşi Mahmut Demir, “Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi” dedi.