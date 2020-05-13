859 ‘corona’ vakası olan cezaevinin müdürü: Kapasitesinin iki katı mahkum varken izolasyon mümkün değil

Bir süredir salgına karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle protestolara tanık olan Kolombiya’daki cezaevlerinden birinde 859 ‘corona’ vakası olduğu açıklandı.

Protestolardan bir kare… Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Villavicencio kentindeki, salgın başladığında 1835 mahkumun bulunduğu cezaevinin müdürü Miguel Ángel Rodríguez, bu kadar çok vaka olmasını haddinden fazla mahkum olmasına bağladı. Rodríguez, “Bu kalabalıkta izolasyon kurallarını nasıl uygulayabilirim? Bazıları diğerlerinin yataklarının altında, yanında veya tuvaletlerde uyurken mümkün değil” dedi.

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Cezaevinde, kapasitesinin iki katı mahkumun bulunduğunu ve vaka sayısına sadece mahkumların değil görevlilerin de dahil olduğunu belirten Rodríguez, “Yetkililer bizi kaderimize terk etti” diye yakındı.

Şu anda 1750 mahkumun bulunduğu cezaevinde salgının önüne geçmenin bu koşullarda mümkün olmadığının altını çizen Rodríguez şöyle devam etti: “Bu kalabalıkta virüsün yayılması çok doğal. Üstelik yeterli sağlık personeli de yok. Yetkililer acilen bir eylem planı yapmaz ve uygulamaya koymazsa durum daha vahim olacak.”

Geçen hafta cezaevlerinden sorumlu dairenin müdürü Lissette Cervantes, “Villavicencio Cezaevi’ndeki doktorlar koruyucu ekipman verilmediği için işi bıraktı” demişti.

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30 Nisan’da bu cezaevinden tünel kazarak kaçmaya çalışan mahkumlar yakalanmıştı. Mart ayında ise başkent Bogota’daki bir cezaevinde hijyenik koşullarda yaşamadıkları, aşırı kalabalık olduğu gerekçesiyle isyan çıkmış 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 12 bin 272 vaka var; 493 kişi hayatını kaybetti.