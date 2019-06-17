İzmir’in Bornova ilçesinde, elektrik malzemeleri satan bir dükkan olarak kayıtlı iş yerine yapılan operasyonda 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki bulundu.
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Eyfel’in gölgesinde tokalaşan eller: Amaç göçmenlere destek
Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin ‘eteklerine’ çimlere spreyle çizilmiş bir sanat eseri yerleştirildi. ‘Saype’ olarak tanınan Guillaume Legros, kulenin önündeki Champ de Mars Parkı’nın zeminine tokalaşmış iki el çizdi. Amacı, Akdeniz’de boğulma tehlikesini göze alarak yola çıkan göçmenlere dikkat çekmek!
‘Ciddiye almayın’…demek yetmez
Mekan kapalı ama gözünde siyah güneş gözlüğü, yüzünde mutlu bir ifade ve çıplak ayakları usturuplu bir biçimde, bilekten üst üste atılı halde. Unutulmayacaklar listesine hızlı ve kalıcı bir giriş yapan bu kare, Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy’a ait.
Okuma aşkı engel tanımadı: Yüzde 91 bedensel engelli öğrenci sınava girdi
Edirne’de yüzde 91 bedensel engelli Kadir Berke Öz (19), bir okutman ve bir kodlayıcının yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek ‘istenirse birçok engelin aşılabileceğini’ topluma gösteren yeni bir örnek oldu.
Tecavüz davasının savcısı: O saatte bara giderse başına her şey gelir
Ankara’da içkisine ilaç katıldıktan sonra tecavüze uğradığını söyleyen üniversite öğrencisinin şikayeti üzerine açılan davada, savcının “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” dediği öne sürüldü.
90’lar Türkçe pop şarkıları neden trend oldu?
90’lar Türkçe pop müziğe karşı artan ilginin sebeplerini şarkıcılar, DJ’ler ve eleştirmenler yorumladı.