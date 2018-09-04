850 bin liralık ödeme Yargıtay’dan döndü: Kemal Sunal’ın oğlu telif davasını kaybetti

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Gülşah Film’e açtığı telif davasını kaybetti.

Ali Sunal, babasının 36 filminin çok sayıda kanala satılıp sayısız kez yayınlandığı, gelir elde edildiği halde kendilerine para ödenmediği iddiasıyla Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çiftine ait Gülşah Film’e dava açmıştı

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Yerel mahkeme, Ali Sunal’a 850 bin lira telif ödenmesine karar verince, Gülşah Film kararı Yargıtay’a taşımıştı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre dava sonuçlandı. Mahkemeden davanın reddi kararı çıktı.