85 yaşındaki kadını ezen askeri aracın şoförüne bir yıl sekiz ay ertelemeli hapis

Diyarbakır’da 85 yaşındaki Pakize Hazar’ın ölümüyle sonuçlanan zırhlı araç kazasında 26 yaşındaki uzman çavuşa iyi hal indirimi uygulanarak bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Lice ilçesinde trafiğe kapalı caddede 14 Haziran 2017’de uzman çavuş S.K., direksiyonundaki zırhlı aracı birden hareket ettirerek önünden geçen Hazar’ın ölümüne neden olmuştu.

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Olayın ardından hazırlanan iki rapor uzman çavuşu, diğer bir rapor da kadını suçlu bulmuştu. S.K. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İndirimle alt sınırdan ceza

Davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.

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Mahkeme heyeti, S.K.’ya önce ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan iki yıl hapis cezası verdi.

Alt sınırdan verilen ceza, iyi hal indirimi uygulanarak bir yıl sekiz aya düşürüldü. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, beş yıl denetim süresi belirlendi.