84 göçmeni, İtalya’ya götürme vaadiyle 30 saat kamyon kasasında dolaştırıp Aydın’a bıraktılar

Umut tacirleri, Türkiye’den İtalya’ya götürme sözü verdikleri 84 göçmeni, kamyon kasasında 30 saat dolaştırdıktan sonra Aydın’ın Çine ilçesinde dağlık alana bıraktı.
İtalya’ya gitme hayali kuran 84 göçmenin İstanbul’dan başlayan yolculuğu, Aydın’ın Çine ilçesinde son buldu. 1000’er avro (9 bin lira) vererek anlaştıkları kişiler, dün sabah, onları, “İtalya’ya geldik” diyerek Çine’ye bağlı Akçova Mahallesi’ndeki zeytin ağaçları bulunan dağlık alanda kamyondan indirdi.
Kamyon hızla bögeden uzaklaşırken, göçmenleri gören çevre halkı jandarmayı aradı. Bölgeye giden ekipler, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 göçmeni, karakoluna götürdü.
Göçmenler, ifadelerinde kandırıldıklarını anlattı.