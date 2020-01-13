Diken

Yaramazlara biraz batar!

84 bin

Şarkıcı Emrah, ‘Unutabilsem’, ‘İhtiyacı Var’ ve ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı eserlerinin ‘O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz ve Rising Star’ adlı programlarda kendisinden izin alınmadan kullanıldığı iddiasıyla Acun Medya şirketine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Acun Medya’nın Emrah’a 54 bin lirası maddi, 30 bin lirası manevi olmak üzere 84 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

SON HABERLER

Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?

“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.

11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...